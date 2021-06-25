Benzemez Kimse Bize yakında Star'da

Star ekranlarında, müziğe ve eğlenceye doyacağınız yepyeni bir program başlıyor… Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mustafa Keser, canlı olarak yayınlanacak olan “Benzemez Kimse Bize” ile ekranlara dönüyor.

25.06.2021 - 22:38 | Son Güncelleme : 25.06.2021 - 22:41

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