Benzemez Kimse Bize yakında Star'da

Star ekranlarında, müziğe ve eğlenceye doyacağınız yepyeni bir program başlıyor… Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mustafa Keser, canlı olarak yayınlanacak olan “Benzemez Kimse Bize” ile ekranlara dönüyor.
Abone ol
Paylaş
25.06.2021 - 22:38| Son Güncelleme : 25.06.2021 - 22:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.