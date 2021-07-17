Benzemez Kimse Bize'den ikinci tanıtım

Star ekranlarında, müziğe ve eğlenceye doyacağınız ‘Benzemez Kimse Bize’nin yeni tanıtımı yayınlandı. Sunuculuğunu Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ve usta sanatçı Mustafa Keser’in yapacağı program, canlı olarak yayınlanacak ve seyircisini ekran başına kilitleyecek.
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17.07.2021 - 09:30| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 09:34
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