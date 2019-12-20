Beren Saat yeni dizisi Atiye'yi NTV'ye anlattı: O mağaradan sonra ben aynı Beren değilim
Netflix'te 27 Aralık'ta başlayacak olan Atiye dizisinin ekibi NTV'deki Gece Gündüz programında Gülay Afşar'a konuk oldu. Beren Saat, "Çekimler için girdiğimiz Yarımburgaz mağarasından öncesinde ve sonrasında ben aynı beren değilim" dedi.
ntv.com.tr 20.12.2019 - 18:25| Son Güncelleme : 21.12.2019 - 09:20
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