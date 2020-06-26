Bir Demet Tiyatro'nun çekim hataları

Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen Bir Demet Tiyatro, yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatalarıyla kahkaha dolu anlar yaşatacak. 25 yıl önce yayınlanan bölümlerin kamera arkasında yaşanan birbirinden komik çekim hataları, ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Bir Demet Tiyatro, her Cumartesi ve Pazar Star TV’de!
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26.06.2020 - 10:13| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 10:23
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