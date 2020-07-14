Bir kilogram ağırlığa ulaştılar... (Nesilleri tükenme tehlikesi altında)
Nesli tükenmekte olan bir kedi türü; kara ayaklı kedi... Kedigiller familyasının bu şirin türü aslında Afrika'nın merkezinde; Botsvana, Zimbabve ve Namibya'daki step ve savanalarda görülen, yaban hayatın ortasında yaşayan bir tür... Dünyanın en küçük kedi türlerinden olan "Kara Ayaklı Kedi"lerden bir çift San Diego Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında... Çiftin 28 Nisan'da dünyaya gelen iki yavrusu şimdi 1 kg ağırlığa ulaştılar ve ilk defa taze etle tanıştılar. Bu kadar minik ve şirin olduğuna bakmayın; bu tür kediler bir gecede, 14 kemirgen ve bir adet orta büyüklükte kuş tüketebiliyor Kara Ayaklı Kediler, isimlerini, onları sıcak kumlardan koruyan siyah ve kalın patilerinden alıyorlar.
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NTV 14.07.2020 - 15:15| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 16:15
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