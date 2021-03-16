Bir Zamanlar Kıbrıs'tan ikinci tanıtım

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden ikinci tanıtım yayınlandı. Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı dizi TRT 1'de ekrana gelecek. Dizide Rauf Denktaş’ı canlandıran Saltoğlu dizi hakkında, "Rauf Denktaş’ı, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı’nı, mücadele dönemindeki lakabıyla ‘Toros’u bu dizide hayata geçirmek benim için çok büyük bir onur!" dedi.
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16.03.2021 - 11:52| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 12:01
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