“BM ile önümüzdeki birkaç yıla yelken açtık”

Mert Fırat, İyi Hikayelerde Berfu Güven ve NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timura anlattı: 17 tane amacımız var ve o amaçların topluma bir şekilde aktarılması için bir fırsat yaratır. Zaten genelde toplum içinde dikkat çeken ya da bir şekilde topluma değer katmış kişileri seçmeye çalışıyorlar. İhtiyaç haritası projesi benim için bir vesile oldu aslında. Daha önce de BM kalkınma programıyla beraber birkaç proje başlatmıştık. Akabinde BM kalkınma programından böyle bir teklif geldi. Hadi o zaman bunu bir resmiyete dökelim ve önümüzdeki 2-3 böyle devam edelim dedik. Üçüncü yılımızı bitirdik, önümüzdeki bir kaç yıla daha yelken açmış olduk. Biz Türkiye’de ne yapıyoruz aslında; çevre, cinsiyet eşitliği, mülteci toplum ve sanat en önemli başlıklarımız bu kalkınma tarafında Berfu Güven ve Erden Timur ile İyi Hikayeler NTVde
ntv.com.tr 04.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 14:35
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