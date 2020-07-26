Boynuzları ağaçtan sarkan ipe takıldı

Galler'den insanın doğaya etkisini özetleyen bir görüntü... Hilston park bölgesindeki bir geyiğin boynuzları ağaçtan sarkan bir ipe takılmış... Çaresiz hayvan kaçmaya çabalarken, ortaya işte bu manzara çıktı. Neyse ki, geyiğin saatler süren ızdırabı, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi. İpten kurtarılan geyik serbest bırakıldı.

NTV 26.07.2020 - 13:56 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 14:33

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