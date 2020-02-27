Brad Pitt, Scarlett Johansson ve Antonio Banderas gibi ünlülerden oy ver çağrısı
ABD’de başkanlık seçimi 3 Kasım’da yapılacak. Seçim öncesi Brad Pitt, bir grup ünlü isimle birlikte “oy ver” çağrısı yaptı. Pitt’e eşlik eşen Laura Dern, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Antonio Banderas, Cynthia Erivo, Chris Evans, Adam Sandler, Shia Labeouf, Willem Dafoe, Dakota Fanning, Margaret Qualley, Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Olivia Wilde ve Awkwafina ABD'lilere seçmen kaydı yaptırma ve oy verme çağrısı yaparak, bu dönemde oy vermenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.
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ntv.com.tr 27.02.2020 - 09:24| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:31
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