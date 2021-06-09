Buray’dan Ada Masalı’na özel şarkı

Star’ın yeni dizisi Ada Masalı’nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’ için ünlü müzisyen Buray, ‘Çift Gökkuşağı’ şarkısını seslendirdi. Ada Masalı, 15 Haziran akşamı seyirciyle buluşacak.
Abone ol
Paylaş
09.06.2021 - 10:12| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 10:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.