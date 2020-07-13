Büyük final Galataport İstanbul'da

Survivor'ın bugün ve yarın gerçekleşecek finaline, yakın tarihin en önemli projelerinden Galataport İstanbul ev sahipliği yapacak... Büyük final için Galataport İstanbul'da bir sahne ve seyirci platformu kuruldu.

NTV 13.07.2020 - 17:26 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 17:53

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