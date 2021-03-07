Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı (İlk müdahaleyi kendi yaptı)
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın İstanbul Levent’teki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İlk müdahaleyi yangın tüpüyle yapan Cem Yılmaz basın mensuplarına ‘‘Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. Ustalar aşağıda bakıyor jeneratöre’’ dedi.
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ntv.com.tr 07.03.2021 - 16:05| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 16:22
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