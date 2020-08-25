Çılgın deneyi 6 milyon kişi izledi

Yaptığı çılgın deneylerle büyük ilgi gören Rus YouTuber Maxim Monakhov, 10 bin litre gazlı içeceğe karbonat katınca, ortaya çıkacak sıvının ne kadar yükseğe fışkıracağını öğrenmek istedi. Gösteriyi Maxim'in 6 milyon takipçisi canlı yayında izledi. Bu sıradışı deney için Maxim'in yaklaşık 70 bin lira harcadığı belirtildi.

NTV 25.08.2020 - 10:10 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 10:32

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