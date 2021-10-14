Derya Tuna'nın davalık olduğu kavga güvenlik kamerasında

Sarıyer'de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Tuna'nın "Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediği iddia edildi.

Haberler - NTV 14.10.2021 - 14:50 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 14:54

YAŞAM HABERLERİ