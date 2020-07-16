Diyarbakır'da hasat zamanı

Diyarbakır'ın meşhur karpuzu için hasat başladı. Tarlalardan tek tek özenle toplanan Diyarbakır karpuzu kamyonlara yüklenerek yola çıkıyor. Üretici ise bu yılın rekoltesinden memnun. (HABER: Nizamettin Kaplan / Kamera: Seyfettin AY)

16.07.2020 - 15:07 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 15:12

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