Diyarbakır’ın tadına doyulmayan 9 lezzeti tescillendi

Üsküre kebabı, simindirik çorbası, içliköfte, kabak meftünesi... Diyarbakır'ın adından söz ettiren, tadına doyulmayan 9 lezzeti coğrafi işaret tescil belgesi aldı. 54 yemek ve tatlı da tescillenmek için sırada... (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

NTV 31.05.2021 - 10:46 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 10:51

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