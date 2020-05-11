"Dokurken tasarlamaya başlıyoruz" (Halkın Sanatı 10 Mayıs 2020)
Dilek Hanif'in sunduğu Halkın Sanatı, bu hafta Gaziantep’teydi. 'Kutnu Kumaşı'nın tezgahlardan raflara yolculuğunu ustasından dinledik... Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları Halkbank'ın katkılarıyla NTV’de izleyiciyle buluşuyor.
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ntv.com.tr 11.05.2020 - 14:36| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 14:50
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