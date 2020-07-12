Dostlukları sınır tanımıyor

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan #Goldendoodle cinsi Samson, yavruları Charley ve Shea ile evin bebeği Theo'yla yaşadığı dostluk Instagram'da fenomen olmalarını sağladı. Sevimli dörtlünün 725 binden fazla takipçisi bulunuyor.
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NTV 12.07.2020 - 15:50| Son Güncelleme : 12.07.2020 - 16:10
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