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Ediz Hun en değerli hatırasını ilk kez gün yüzüne çıkardı (O Anın Hikayesi)
11.08.2019 - 13:04

Yeşilçam döneminin en özel oyuncularından Ediz Hun, "O Anın Hikayesi"nde NTV Haber Spikeri Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Hun, anne babasından çocukluk yıllarına, aile hayatından Yeşilçam dönemine ve yeni projelerine kadar birçok detayı anlattı. Ediz Hun, kendisi için büyük anlamlar taşıyan bir anı defterini ilk kez gün yüzüne çıkardı. Makine Mühendisi babası Adnan Hun'un oğlu Ediz'in büyüme süreciyle ilgili her şeyi kaydettiği defterin sayfalarını açan usta oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Babasının kendisiyle ilgili fotoğrafları ve yazıları topladığı defteri hala saklayan Ediz Hun, "Soğuk ve fırtınalı havalarda annem ve babam keşke bursa olsa derim" diyerek gençlere anne babalarını sevmelerini ve saymalarını tavsiye etti.

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