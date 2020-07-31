Ellen'ın programı için soruşturma

ABD'li ünlü komedyen ve talk şov sunucusu Ellen DeGeneres'in başı kendi adını taşıyan programla ilgili dertte. Program ekibinin eski çalışanları prodüksiyon ekibindeki bazı kişiler tarafından ırkçılık ve mobbing gibi kötü muamelelerle karşı karşıya kaldığını iddia ediyor.

NTV 31.07.2020 - 13:38 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 13:52

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