Emre Karayel'den yıllar sonra gelen itiraf (O Anın Hikayesi)

11.08.2019 - 16:59

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, NTV'nin bayram ekranının özel buluşmalarından "O Anın Hikayesi"nde Tuğba Dural’ın sorularını yanıtladı. Karayel, çocukluğundan TRT yıllarına, “1 Kadın 1 Erkek” döneminden bugüne kadar hayatıyla ilgili birçok samimi açıklamada bulundu. Emre Karayel "1 Kadın 1 Erkek" adıyla 2008'de başlayan, "1 Erkek 1 Kadın" ve "1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk" adıyla tam dokuz yıl süren macerasını kariyerindeki en önemli işlerden biri olarak addediyor. Karayel çok sevdiği dostu ve rol arkadaşı Demet Evgar'la yaşadığı bir anısını ise şöyle anlattı: “Diziyi çektiğimiz mekan o dönemki evime çok yakındı. Çekim aralarında eve koşuyordum, çünkü o dönem aşık olduğum ünlü isimlerden biri komşumdu. Bir türlü açılamıyordum ama aralarda tesadüfen görmüş gibi yapmak için eve koşuyordum. Beni bir gün itfaiyeci kıyafetiyle, diğer gün dönem kıyafetiyle, bıyıklı, şapkalı görüyordu. En son ‘Olmayacak Demet bu iş, bu şekilde onun gönlünü çalamam demiştim”.