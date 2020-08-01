En Güzel Bölüm: Sefirin Kızı'nın setinden en son haberler
Star’ın izlenme rekorları kıran dizisi “Sefirin Kızı”, etkileyici bir sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor... Çekimleri Muğla’da devam eden “Sefirin Kızı”nın setinden en son haberler, Star’ın yeni dizileri “Menajerimi Ara” ve “İyi Günde Kötü Günde” ile ilgili merak edilenler ve çok daha fazlası En Güzel Bölüm’ün Kurban Bayramı özel bölümünde... HABERE GİT
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ntv.com.tr 01.08.2020 - 12:17| Son Güncelleme : 01.08.2020 - 14:41
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