Fadik Sevin Atasoy: Benim doğumum kozmik bir şaka (O Anın Hikayesi)

13.08.2019 - 13:11

Türkiye'de birçok dizi ve filmde rol aldıktan sonra ABD'ye yerleşen Fadik Sevin Atasoy "O Anın Hikayesi"nde, NTV Haber spikeri Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. 4 yaşındayken sınavla TRT Ankara Radyosu'na başlayan, 1982'de TRT'nin çocuk dizisi "Ahmet'in Günlüğü"nde rol alan tiyatro oyuncuları Sönmez Atasoy ile Emel Göksu'nun tek kızı Fadik Sevin Atasoy, oyunculuğa aslında anne karnında başladığını söyledi ve şunları ekledi: Annem bana hamileyken sahnedeymiş. Bence ben annemin karnında alkış seslerini duyup bir an önce dünyaya gelmek istemişim. Zaten benim doğumum kozmik bir şaka. 1 Ekim 1975'te hem Devlet Tiyatroları'nın kurulduğu gün aynı zamanda babamın oyununun prömiyerinde doğdum. Doğum haberim babam sahnedeyken verilmiş. Babam ‘Fadik Kız’ adlı bir oyun yazmıştı. Arkadaşı sahnedeyken ‘Kızın doğdu’ deyince, ‘Adını Fadik koysunlar’ demiş” dedi.