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Fazilet Hanım ve Kızları'nda Sinan'dan Hazan'a evlenme teklifi
25.03.2018

Star TV ekranlarında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları 40. bölümde Fazilet, Hazan ile Yağız arasındaki yakınlaşmaya engel olmak için Sinan’ı Hazan’a evlilik teklifi etmeye ikna eder. Yağız ve Hazan arasındaki gerilim ikili için artık tahammül edilemez hale gelir, sevgisini itiraf edemeyecek olan Hazan abi kardeş arasına girmemek için Sinan’dan ayrılmak ister fakat tüm çabaları yetersiz kalır. Hazan’ın ilişkiyi sürdürmek için evlenmek istediğine ikna olan Sinan, Egemen Yalısı’nda beklenmedik şekilde Hazan’a evlenme teklif eder. Yağız’ın gözü önünde yaşanan bu durumun üçlü arasında nelere yol açacağının cevabı 41. bölümde yanıt bulacak.

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