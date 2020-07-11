Galataport İstanbul, Survivor'ın büyük finaline ev sahipliği yapacak

Survivor'ın 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek finaline İstanbul'un en önemli projelerinden Galataport İstanbul ev sahipliği yapacak. Büyük final için Galataport İstanbul'da bir sahne ve seyirci platformu kuruldu.

ntv.com.tr 11.07.2020 - 10:36 | Son Güncelleme : 11.07.2020 - 19:23

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