Geleneksel Türk tatlıları Arnavutluk'ta tanıtıldı

Dünyanın en iyi 10 şefi arasında sayılan Ebru Baybara Demir, geleneksel Türk tatlılarını Arnavutluk'ta tanıttı. Tiran büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde yapılan mutfak atölyesine çok sayıda davetli katıldı. Daha önce Türk yemekleri için hazırlanan atölyelerin, Türk geleneğinden farklı tatlar için gelecekte de kurulması planlanıyor.
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