Gökyüzünde yemek deneyimi

McKenna Knipe (24), sosyal medya hesabından zorlu koşullar altında yediği yemekleri paylaşarak hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde etti. Paraşütle atarken pizza ve tavuk yediği anlar sosyal medyada viral olurken ekstrem sporcu, şimdi de Floridadaki atlayışı esnasında hamburger yedi.

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