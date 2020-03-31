Gülse Birsel: Şu an dünyada yapılabilecek en iyi şey sıkılmak
Jet Sosyete dizisi ekibi, yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmak amacıyla setleri durdururken, izleyicilere "Evde kal" çağrısı yaptı. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, "Evde kalalım, sıkılalım. Ne olacak biraz sıkıntıdır, geçer" dedi. Dizinin diğer oyuncuları Cengiz Bozkurt ve Hasibe Eren de hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.
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Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 13:05| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 13:16
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