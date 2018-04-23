Haluk Bilginer'den Agâh Makamı

puhutv'nin sevilen dizisi Şahsiyet'te canlandırdığı Agâh Beyoğlu karakteriyle 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Haluk Bilginer, Rubato ile birlikte dizi için seslendirdiği Agâh Makamı şarkısıyla hafızalara kazındı.

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