NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile İyi Hikayeler'de anlattı: “En kolay en hızlı kendine iyilik yapma yöntemi: İç yolculuk. Kendi içine doğru dönmek, kendini tanımakla başlıyor. Hepimizin içinde bizden bin tane daha var. İnsanın kendi gücünün ortaya çıkması diyebiliriz buna. Çünkü insan zihni gerçekten sınırsız. Beynini kalple düşünmeye başladığında yani aklını kalbiyle birleştirdiğinde insan muazzam bir şey oluyor. Bu da ancak iyi düşünerek, doğruyu düşünerek, başkaları için bir şeyler yaparak, insanın o iç yolculuğuyla oluyor. En büyük iyilik kendisine.”
ntv.com.tr 18.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 16:57
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