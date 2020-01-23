Hintli Rapunzel 1.90'lık saçıyla Guinness'e girdi

17 yaşındaki Nilanshi Patel, olumsuz bir kuaför deneyiminin ardından saçlarını kesmeyi bıraktı. Hintli genç kız, uzun süredir “dünyanın en uzun saçlı genci” unvanına sahip. Genç kız, yaşadığı acı deneyimin ardından 11 yıldır kuaföre gitmediğini söyledi. Haftada bir kez yıkadığı saçlarını kurutması yarım saat, taramasıysa 1 saat sürüyor. İşte ayrıntılar...
23.01.2020 - 12:41| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 12:56
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