Hollywood’un kovboy çizmeleri Beyoğlu’ndan

İstanbul Beyoğlu’nda küçük bir dükkanda Erhan ve Erdal Aydın kardeşler, 40 yıldır el yapımı çizme üretiyor. Küçükken okudukları kovboy romanlarından etkilendiklerini söyleyen iki usta, hem Yeşilçam hem de Hollywood için özel çizmeler hazırladı. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Gökçe Derin)
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ntv.com.tr 13.07.2021 - 17:37| Son Güncelleme : 13.07.2021 - 17:50
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