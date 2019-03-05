"Hür Doğdum Hür Yaşarım" (Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun'dan proje)

05.03.2019 - 16:32

Sözlerini Ülkü Aker'in yazdığı, Ajda Pekkan'ın kadınlara güç veren şarkısı "Hür Doğdum Hür Yaşarım" yıllar sonra yeni kuşağın en sevilen 3 oyuncusunu bir araya getirdi. Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için şarkıyı yeniden yorumladı. Şarkıyla birlikte sosyal medyadan bir kampanya başlattılar. Genç oyuncular, bu kampanya ile ön yargıların, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınların önünde bir engel oluşturmasına "Biz yokuz" diyorlar. Oyuncular, başta sosyal medyada olmak üzere kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Instagram hesaplarını 8 Mart’a kadar askıya aldı. İşte ayrıntılar... (Gece Gündüz, NTV)