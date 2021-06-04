İbo Show 27. yeni bölüm tanıtımı

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

04.06.2021 - 06:31 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 06:36

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