İbo Show 30. yeni bölüm tanıtımı

Star’da yayınlanan ve cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz, Ömer Faruk Bostan’ı konuk edecek. Aynı zamanda Hatice ve Şafak Sezer’in de konuk olarak katılacağı ‘İbo Show’, eğlence ve kahkaha dolu bir geceye imza atacak.
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25.06.2021 - 14:27| Son Güncelleme : 25.06.2021 - 14:37
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