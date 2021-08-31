İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'dan Haydi Söyle

İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu. İkili Haydi Söyle şarkısını seslendirdikteleri anları sosyal medyadan yayınladı. Tatlıses, Avşar için "Yav sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun haftanın beş günü "İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi?" der mi?" mesajını yayınladı.
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31.08.2021 - 12:40| Son Güncelleme : 31.08.2021 - 12:43
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