İlber Hoca'ya veda... Celal Şengör: ''Arkadaşımı çok özleyeceğim''
16.03.2026 15:18
Son Güncelleme: 16.03.2026 19:08
NTV - Haber Merkezi
78 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılan çok sayıda ünlü isim, NTV mikrofonuna İlber Hoca’yı anlattı.
