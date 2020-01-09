İngiliz basını ayrılığa isim taktı: Megxit (Meghan Markle ve Prens Harry saraydan neden ayrıldı?)
Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakarak kendi kazandıklarıyla geçinme kararı alması İngiltere ve dünya gündeminde bir numaraya yerleşti. Çiftin sarayı neden bıraktığı, bundan sonra ne yapacağı, Meghan Markle'ın peri masalı gibi hayatı elinin tersiyle itmesi konuşuluyor. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt, canlı yayında konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri aktardı.
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