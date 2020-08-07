‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!

Star’da yayınlanacak olan yapımını O3 Medya’nın üstlendiği yeni dizi ‘İyi Günde Kötü Günde’, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.
Güçlü oyuncu kadrosu, sımsıcak hikayesi ile ‘İyi Günde Kötü Günde’ yakında Star’da.

07.08.2020 - 20:58 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 21:07

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