"İyilik aslında insanın başkasına yaptığı değil, kendisine yaptığı iyiliktir"
İyi Hikayeler’in bu haftaki bölümünde; Osmaniye’nin gururu, bir futbol kulübü var: Karaçay Spor Kulübü... NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Karaçay'ın sponsorluk hikayesini anlattı. İYİ HİKAYELER HER PAZAR NTV'DE
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