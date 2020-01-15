"İyilik aslında insanın başkasına yaptığı değil, kendisine yaptığı iyiliktir"

İyi Hikayeler’in bu haftaki bölümünde; Osmaniye’nin gururu, bir futbol kulübü var: Karaçay Spor Kulübü...
NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Karaçay'ın sponsorluk hikayesini anlattı.
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