Jet Sosyete 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 9. yeni bölümüyle devam ediyor. Gizem'in alışverişe tövme ettiği dizinin yeni bölümünde Güldür Güldür Show’un sevilen yıldızı Onur Buldu konuk oyuncu olarak yer alacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.