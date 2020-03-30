Jet Sosyete corona özel bölümü

Gülse Birsel imzalı, Jet Sosyete, izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıkacak. Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölüm ile ekrana geliyor.

30.03.2020 - 10:21 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 10:54

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