Jet Sosyete final fragmanı (#evdekal özel bölüm)

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, önceki haftalarda yayınlanan ve televizyon tarihine geçen #evdekal özel bölümünün devamı ile final yapıyor. Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve yeni konularla karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete, #evdekal özel final bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba 20.00'da Star'da.

30.04.2020 - 07:23 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 07:33

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