Jet Sosyete'de libido göndermesi

Gülse Birsel imzalı BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete'nin, puhutv.com’da yayınlanan 3. sezon 10. bölümünde; oyuncu Can Yaman'ın tepki çeken "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" sözlerine gönderme yapıldı. Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkan Jet Sosyete’nin tüm bölümleri puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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