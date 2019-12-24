'Jet Sosyete'nin yılbaşı sürprizleri Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek onbirinci bölümüyle devam ediyor. Dizinin Yılbaşı Özel Bölümü’nde Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu konuk oyuncu olarak yer alacak.
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