Kapalıçarşı'nın bilinmeyen hikayeleri (İyi Hikayeler 7 Şubat 2020)
İyi Hikayeler'de bu hafta yardımlaşma ruhunu taşıyan Kapalıçarşı'nın bilinmeyen hikayeleri NEF ile birlikte iyilikleri paylaşıyoruz! Umut veren 'İyi Hikayeler'inizi yaymak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr
ntv.com.tr 13.02.2020 - 14:41| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 09:14
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