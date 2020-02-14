Kapalıçarşı'nın bilinmeyen hikayeleri (İyi Hikayeler 7 Şubat 2020)

İyi Hikayeler'de bu hafta yardımlaşma ruhunu taşıyan Kapalıçarşı'nın bilinmeyen hikayeleri NEF ile birlikte iyilikleri paylaşıyoruz! Umut veren 'İyi Hikayeler'inizi yaymak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr

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