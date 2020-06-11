Keçe ile modern tasarımlar

Dilek Hanif ile #HalkınSanatı bu hafta, tarihi milattan önce 3. Yüzyıla kadar giden, Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan Osmanlı’ya kadar uzanan keçeciliğin izini sürdü. @Halkbank'ın katkılarıyla Halkın Sanatı 11.15'te NTV'de

ntv.com.tr 11.06.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 12:26

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