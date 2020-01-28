Kehanet gibi sahne: 2016'da bir dizide Kobe Bryant helikopter kazası geçiriyordu
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Ünlü basketbolcunun Los Angeles trafiğinden kurtulmak için uzun yıllardır helikopter kullandığı biliniyordu. Bryant'ın maçlara ve antrenmanlara gitmek için kullandığı özel helikopteri uçan bir limuzin olarak tanınıyordu. Kobe Bryant'ın maçlara helikopterle gitmesi 2016 yılında yayınlanan bir çizgi filmde de espri konusu olmuştu. İşte ayrıntılar...
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