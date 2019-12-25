Kevin Spacey'den yılbaşı için videolu mesaj

Adının karıştığı taciz skandallarıyla konuşulan ve hem sinema hem de dizi sektörü tarafından dışlanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, House of Cards adlı dizide canlandırdığı Frank Underwood karakteri olarak kamera karşısına geçtiği bir video yayınladı. Spacey, kendi YouTube kanalında paylaştığı videoda şunları söyledi: "Size mutlu Noeller dileme fırsatını kaçıracağımı düşünmediniz değil mi? Oldukça iyi bir yıl oldu ve sağlığımı geri kazandığım için minnettarım. Bunun ışığında, hayatımda bazı değişiklikler yaptım ve sizi bana katılmaya davet etmek istiyorum. 2020'ye doğru giderken, bu dünyada daha iyi olmak için oyumu vermek istiyorum. Evet, ne düşündüğünüzü biliyorum: ‘Ciddi olabilir mi?’ Çok ciddiyim. Bu o kadar zor değil, güvenin bana. Birisi hoşunuza gitmeyen bir şey yaptığında, saldırıya devam edebilirsiniz. Ancak hislerinizi bastırabilir ve beklenmedik olanı yapabilirsiniz. Onları nezaketle öldürebilirsiniz.
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