Kim Kardashian ile Pete Davidson el ele görüntülendi
ABD'li milyarder ekran yıldızı Kim Kardashian (41) komedyen Pete Davidson (27) ile el ele oyun parkında görüntülendi. İki hafta önce Kim'in konuk sunucu olduğu şov programında bir araya gelen ikili parodi gereği öpüşmüştü. Yakınları, ikilinin arkadaş olduğunu söylüyor. Hollywood'un 'kötü çocuğu' olarak bilinen Davidson'ın aşk sicili kabarık. Ariana Grande, Kaia Gerber, Kate Beckinsale ile fırtınali ilişkiler yaşamıştı
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Haberler 01.11.2021 - 09:10| Son Güncelleme : 01.11.2021 - 09:12
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